Переговоры Путина и Лукашенко проходят без «шестиметрового стола»

В Кремле в пятницу начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Как отмечает РИА Новости, Путин и Лукашенко общаются без дополнительных антиковидных ограничений. Между ними нет шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Песков объяснил слишком длинные столы на встречах с Путиным

Это первая встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году. Перед ее началом они обменялись рукопожатиями, после чего сели в кресла у камина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Путин проводит встречи за длинным столом исключительно из-за ограничений, связанных с COVID-19.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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