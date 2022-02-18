Переговоры Путина и Лукашенко проходят без «шестиметрового стола»
В Кремле в пятницу начались переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Как отмечает РИА Новости, Путин и Лукашенко общаются без дополнительных антиковидных ограничений. Между ними нет шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
Это первая встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году. Перед ее началом они обменялись рукопожатиями, после чего сели в кресла у камина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Путин проводит встречи за длинным столом исключительно из-за ограничений, связанных с COVID-19.
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