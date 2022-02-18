Переговоры Путина и Лукашенко проходят без «шестиметрового стола»

Это первая встреча президентов России и Белоруссии в 2022 году. Перед ее началом они обменялись рукопожатиями, после чего сели в кресла у камина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял, что Путин проводит встречи за длинным столом исключительно из-за ограничений, связанных с COVID-19.

