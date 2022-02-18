Лукашенко пошутил, что его поездка в Россию «разбавила западную элиту»

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми», — пошутил Лукашенко при встрече с Путиным.

На фоне возможной эскалации на российско-украинской границы в Россию с визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оба лидера также посетили Украину.



Комментируя встречу с Лукашенко, российский лидер отметил, что он постоянно «в контакте» с белорусским коллегой, однако им необходимо «сверить часы» по ряду политических и экономических вопросов.

Как отмечает РИА Новости, Путин и Лукашенко общаются без дополнительных антиковидных ограничений. Между ними нет шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

