Лукашенко пошутил, что его поездка в Россию «разбавила западную элиту»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рад «разбавить западную элиту», намекая на частые переговоры между РФ и странами НАТО и ЕС. Трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».
«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми», — пошутил Лукашенко при встрече с Путиным.
На фоне возможной эскалации на российско-украинской границы в Россию с визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оба лидера также посетили Украину.
Комментируя встречу с Лукашенко, российский лидер отметил, что он постоянно «в контакте» с белорусским коллегой, однако им необходимо «сверить часы» по ряду политических и экономических вопросов.
Как отмечает РИА Новости, Путин и Лукашенко общаются без дополнительных антиковидных ограничений. Между ними нет шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
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