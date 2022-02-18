Лукашенко пошутил, что его поездка в Россию «разбавила западную элиту»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что рад «разбавить западную элиту», намекая на частые переговоры между РФ и странами НАТО и ЕС. Трансляцию со встречи вел телеканал «Россия 24».

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«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми», — пошутил Лукашенко при встрече с Путиным.

На фоне возможной эскалации на российско-украинской границы в Россию с визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц. Оба лидера также посетили Украину.

Комментируя встречу с Лукашенко, российский лидер отметил, что он постоянно «в контакте» с белорусским коллегой, однако им необходимо «сверить часы» по ряду политических и экономических вопросов.

Как отмечает РИА Новости, Путин и Лукашенко общаются без дополнительных антиковидных ограничений. Между ними нет шестиметрового стола, как во время встреч российского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ЗападБелоруссияАлександр Лукашенко
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