Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 18 февраля
Президент России Владимир Путин 18 февраля встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что лидеры двух государств обсудят дальнейшее развитие «российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества».
В Кремле добавили, что в ходе переговоров также будут затронуты «актуальные проблемы европейской безопасности».
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Путин и Лукашенко обсудят на встрече в Москве санкционное противостояние с Западом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru