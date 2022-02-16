Переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Москве 18 февраля

Президент России Владимир Путин 18 февраля встретится в Москве со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин выступит на итоговой коллегии МВД 17 февраля

В сообщении говорится, что лидеры двух государств обсудят дальнейшее развитие «российско-белорусских отношений стратегического партнёрства и союзничества».

В Кремле добавили, что в ходе переговоров также будут затронуты «актуальные проблемы европейской безопасности».

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Путин и Лукашенко обсудят на встрече в Москве санкционное противостояние с Западом, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПереговорыБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссияВладимир Путин
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