В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска

Российские подразделения контролируют около половины территории Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Советник Пушилина: Части ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам

Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», город, который занимали ВСУ, находится в оперативном окружении российских военных.

«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект», — рассказал Гагин.

Советник выразил уверенность, что «все в итоге будет хорошо», и Артемовск будет взят силами РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияДНР
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