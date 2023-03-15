В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
Российские подразделения контролируют около половины территории Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», город, который занимали ВСУ, находится в оперативном окружении российских военных.
«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект», — рассказал Гагин.
Советник выразил уверенность, что «все в итоге будет хорошо», и Артемовск будет взят силами РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 046 / сут.
Умерли
397 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+14 089 / сут.
- Меры безопасности в Вене усилили из-за информации о возможном теракте
- СМИ: Под Кировом мужчина открыл стрельбу с пятого этажа жилого дома
- Гидрометцентр: 15 марта в Москве стал самым теплым днем в году
- СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО
- Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ЕЦБ от имени Зеленского
- В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска
- Россия может приостановить налоговые соглашения с недружественными странами
- Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке
- В США предложили отказаться от российских реакторов
- Обвинение предъявлено второму фигуранту дела о взрыве газа в Чите
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru