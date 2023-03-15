В ДНР заявили, что российские силы контролируют около 50% территории Артемовска

Как отметил советник в эфире телеканала «Россия 24», город, который занимали ВСУ, находится в оперативном окружении российских военных.

«Наши силы занимают около 50% самого города, ведутся бои в промзоне, достаточно серьезные, потому что промзона, тем более укрепленная и подготовленная в качестве крепости, это очень серьезный объект», — рассказал Гагин.

Советник выразил уверенность, что «все в итоге будет хорошо», и Артемовск будет взят силами РФ.

