Азербайджан назвал резолюцию Франции по Карабаху «обычным листком бумаги»

Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху — «обычный листок бумаги». Об этом агентству РИА Новости заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Ранее в среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против. Резолюция носит рекомендательный характер.

По словам Гаджиева, Баку расценивает документ как «клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций». Гаджиев отметил, что резолюция французского Сената о признании Нагорно-Карабахской республики нарушает нормы международного права, Устав ООН и резолюции Совбеза организации.

Кроме того, по мнению помощника азербайджанского президента, решение Франции вызывает вопросы о намерениях и объективности страны как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и члена Совета Безопасности ООН.

