МИД Франции: Одностороннее признание НКР никому не пойдёт на пользу

Признание в одностороннем порядке независимости Нагорного Карабаха никому не пойдёт на пользу, заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

Ранее в среду французский Сенат одобрил резолюцию с призывом к правительству страны о признании Нагорно-Карабахской республики. Документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал против.

Слова Лемуана приводит агентство РИА Новости. В ходе обсуждения резолюции госсекретарь заявил, что признание Францией независимости Карабаха не будет полезно «ни Армении, ни населению Карабаха, ни Франции, ни другим сопредседателям Минской группы, ни Европе».

По мнению Лемуана, одностороннее признание НКР не соответствует политике французского и армянского правительств, а также властей партнёров республики.

