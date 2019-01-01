Избирательные кампании по выборам в единый день голосования стартуют 29 мая

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 29 мая объявит о старте избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Об это говорится в сообщении ЦИК, поступившем в распоряжение НСН.

Сообщается, что в рамках заседания ЦИК Памфилова также расскажет о ходе подготовки избирательных кампаний, особенностях проведения и внедрении цифровых избирательных технологий.

Напомним, единый день голосования пройдёт 8 сентября 2019 года.

