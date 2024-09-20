«Оценят на Западе!»: Москва «отшутилась» от обвинений Армении в госперевороте
Захарова пошутила о заявлениях Еревана о якобы участии РФ в попытке переворота, Пашинян же настроен серьезно и готов к выходу из ОДКБ на радость западным партнерам.
Риторика Армении в отношении России вызывает все больше вопросов в Москве, а иногда и вовсе превращается в анекдот. На периодические обвинения Еревана в МИД РФ теперь предпочитают отвечать в шутливой форме, не находя других формулировок.
ГОСПЕРЕВОРОТ НЕ ТУДА
Накануне стало известно, что сотрудники Службы нацбезопасности Армении предотвратили попытку военного переворота, который готовили несколько граждан Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. Следственный комитет страны отчитался, что группа мятежников якобы собиралась в Ростове-на-Дону, где проходила подготовку на базе «Арбат», чтобы затем «вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на Евразийском женском форуме иронично прокомментировала заявления Еревана, связав это с «закрытием» комедийного шоу.
«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — пошутила она.
Так или иначе, в Армении по этому эпизоду уголовные дела возбуждены против семи человек, трое из них арестованы, еще четверо объявлены в розыск.
СВЯЗАЛИ РУКИ
Но основная претензия Армении к России касается того, что Москва якобы не помогла Еревану в вопросе Нагорного Карабаха. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что миротворческий контингент из России «не защитил» мирное население Карабаха. По его словам, защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания РФ.
При этом бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что армянские власти сами «связали руки» российским миротворцам, когда подписали документ о признании Нагорного Карабаха в составе Азербайджана.
«Армения в нарушение всех возможных договоренностей даже от 9 ноября, в Праге подписала документ, который признавал Арцах в составе Азербайджана… Это фактически связало руки тем же миротворцам. Попытка оправдать собственное решение об уничтожении Арцаха и списать все на русских четко ложится в логику действий властей. Без российских миротворцев была бы резня», - сказал Абовян.
Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек. Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах в июне этого года.
ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ
Более того, Пашинян намекал, что готов отказаться и от российских военных баз. В прошлом году он заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». При этом, по его словам, на данный момент в Армении не обсуждается вопрос вывода российской базы из страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет последовательно выталкивать российские военные базы, надеясь заменить их на западные, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.
«Пашинян давно определился с позицией по отношению к России. Просто он не сразу афишировал свои подлинные намерения. Он сейчас хочет воспользоваться трагедией в Нагорном Карабахе, возложить ее на Россию. Именно этим он объясняет поворот на Запад. Он думает, что настал благоприятный момент, чтобы рассчитаться с Россией и уйти от союзничества, пригласить в регион другие силы. Он надеется, что его поведение будет оценено на Западе, а Запад поможет удержаться ему у власти», - рассказал он.
Затулин отметил, что Пашинян будет последовательно «выталкивать» российские базы, намекая на требования и желания новых союзников.
«Что касается российской базы, он не видит смысла в этом, но пока не ставит вопрос о ее выводе. Он уже дал понять, что желает уйти от нахождения базы на территории Армении. Он будет выталкивать российскую базу, объясняя это тем, что новые союзники заинтересованы в размещении своей базы, например. Шаг за шагом будет такой сценарий реализовываться», - объяснил депутат.
ЗАПАДНАЯ УСТАНОВКА
А буквально на днях Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» и в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики.
Заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна о возможном разрыве отношений с ОДКБ создает колоссальную угрозу безопасности для страны, оно выгодно для Запада, Турции и Азербайджана. Об этом в беседе с НСН заявил экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян.
«Заявление Пашиняна - это не совсем его заявление, это, скорее всего, та западная установка, которую нынешние армянские власти исполняют. Очень сложно комментировать политологический бред, когда один из ключевых элементов архитектуры безопасности Армении объявляется некой угрозой. Если бы это говорили где-нибудь там, на кухне, это еще можно было бы воспринять с юмором. Но когда эта установка озвучивается со стороны главы государства, то тогда приходится на самом деле напрягаться, потому что замораживание на данном этапе отношений с ОДКБ полностью соответствует интересам стран, которые являются экзистенциальной угрозой для Армении», - предупредил он.
ОДКБ не создает никакой угрозы для безопасности и суверенитета Армении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что эта организация наоборот стоит на страже суверенитета государств-членов. Поэтому Россия будет эту позицию «терпеливо» доносить до армянского руководства, подчеркнул Песков.
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