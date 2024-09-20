«Оценят на Западе!»: Москва «отшутилась» от обвинений Армении в госперевороте

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. В результате действий Азербайджана республику ликвидировали, а регион покинуло большинство армянского населения — более 100 тысяч человек. Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах в июне этого года.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТРАГЕДИЕЙ

Более того, Пашинян намекал, что готов отказаться и от российских военных баз. В прошлом году он заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. Он отметил, что Ереван ищет новых партнеров, поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». При этом, по его словам, на данный момент в Армении не обсуждается вопрос вывода российской базы из страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян будет последовательно выталкивать российские военные базы, надеясь заменить их на западные, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.

«Пашинян давно определился с позицией по отношению к России. Просто он не сразу афишировал свои подлинные намерения. Он сейчас хочет воспользоваться трагедией в Нагорном Карабахе, возложить ее на Россию. Именно этим он объясняет поворот на Запад. Он думает, что настал благоприятный момент, чтобы рассчитаться с Россией и уйти от союзничества, пригласить в регион другие силы. Он надеется, что его поведение будет оценено на Западе, а Запад поможет удержаться ему у власти», - рассказал он.

Затулин отметил, что Пашинян будет последовательно «выталкивать» российские базы, намекая на требования и желания новых союзников.

«Что касается российской базы, он не видит смысла в этом, но пока не ставит вопрос о ее выводе. Он уже дал понять, что желает уйти от нахождения базы на территории Армении. Он будет выталкивать российскую базу, объясняя это тем, что новые союзники заинтересованы в размещении своей базы, например. Шаг за шагом будет такой сценарий реализовываться», - объяснил депутат.

ЗАПАДНАЯ УСТАНОВКА

А буквально на днях Пашинян заявил, что его страна близка к «точке невозврата» и в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Ереван заморозил участие в ОДКБ, потому что эта структура создала угрозы для суверенитета республики.