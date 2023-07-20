Стоимость пшеницы в США взлетела после заявления Москвы о судах в Черном море

Стоимость пшеницы на чикагской товарной бирже увеличилась более чем на 8% после заявлений Министерства обороны России о том, что движущиеся в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов, сообщает РИА Новости.

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Резкий скачок произошел сразу после сообщений российского военного ведомства.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в после прекращения зерновой сделки в порты страны не зайдет ни одно грузовое судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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