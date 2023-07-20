Стоимость пшеницы в США взлетела после заявления Москвы о судах в Черном море
20 июля 202302:05
Стоимость пшеницы на чикагской товарной бирже увеличилась более чем на 8% после заявлений Министерства обороны России о том, что движущиеся в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов, сообщает РИА Новости.
Резкий скачок произошел сразу после сообщений российского военного ведомства.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в после прекращения зерновой сделки в порты страны не зайдет ни одно грузовое судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru