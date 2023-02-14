Французские СМИ сообщили о гибели наемника под Донецком

Известно, что погибшему было 50 лет, он скончался 7 февраля от осколочных ранений. При этом он находился на территории Украины с августа по декабрь, и вернулся в страну за 10 дней до своей смерти.

По словам сожительницы погибшего, Давид рассказывал о "сложной" ситуации на фронте, где присутствует "много российских солдат". Радиостанция отметила, что это уже третий официально погибший на Украине французский наемник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие иностранных бойцов в военных действиях на стороне Украины не изменит положение дел на фронте.

