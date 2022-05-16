Пушков раскритиковал угрозы ЕС изолировать Турцию в НАТО
Запад слишком часто угрожает изолировать разные страны мира, что может привести к его собственной изоляции. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Сенатор прокомментировал таким образом высказывания главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, пригрозившего Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует вступление Финляндии и Швеции, пишет РИА ФАН.
«Россию — изолировать, Иран изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать? Не слишком ли много звучит на Западе угроз изолировать разные страны, включая крупные, ключевые державы? И не изолируют ли в итоге себя сами "изоляторы" от остального мира?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Турецкий лидер заявил, что скандинавские страны «являются гостевым домом для террористических организаций», имея в виду признанную в ЕС террористической Рабочую партию Курдистана, которая борется за создание курдской автономии в составе Турции. Позже представитель Эрдогана Ибрагим Калын уточнил, что Анкара хочет переговоров с соседними странами и пресечения риска терроризма, пишет Газета.ру.
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