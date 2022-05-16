Пушков раскритиковал угрозы ЕС изолировать Турцию в НАТО

Запад слишком часто угрожает изолировать разные страны мира, что может привести к его собственной изоляции. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал таким образом высказывания главы ведущей фракции Европарламента Манфреда Вебера, пригрозившего Турции изоляцией в НАТО, если Анкара заблокирует вступление Финляндии и Швеции, пишет РИА ФАН.