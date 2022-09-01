ООН: заседание по Украине намечено на 22 сентября

Заседание Совет Безопасности ООН по вопросу поддержания мира и безопасности на Украине намечено на 22 сентября. Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза в сентябре, сообщает РИА Новости.

По словам первого заместителя российского постпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.

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Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя прибытия миссии МАГАТЭ в Энергодар заявил, что сотрудники службы безопасности ООН продолжат обеспечивать охрану экспертов, но определять ответственных за обстрелы не будут, так как у них нет соответствующих мандатов.

Ранее сообщалось, что 12 человек из миссии МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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