ООН: заседание по Украине намечено на 22 сентября

Заседание Совет Безопасности ООН по вопросу поддержания мира и безопасности на Украине намечено на 22 сентября. Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза в сентябре, сообщает РИА Новости.

По словам первого заместителя российского постпреда при ООН Дмитрия Полянского, Россия запросила на 6 сентября проведение заседания Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.