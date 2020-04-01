Он всё знал. Трамп намеренно умалчивал об опасности эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп признался, что в начале пандемии специально не объявлял о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — сказал американский президент.