Он всё знал. Трамп намеренно умалчивал об опасности эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп признался, что в начале пандемии специально не объявлял о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Business Insider.
«Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом», — сказал американский президент.
Трамп также уверен, что у людей нельзя отнимать надежду.
Такая позиция президента США 8не понравилась экспертам в области здравоохранения. Они ее раскритиковали.
Сейчас США вышли на первое место в мире по числу заболевших COVID-19 - более 188 тыс. Жертвами стали 3873 человек.
Ранее Дональд Трамп заявил, что если в стране умрут от ковронавируса до 100-200 тысяч человек, то это будет «хорошим результатом».
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