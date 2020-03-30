Новости за ночь: Трамп считает 200 тысяч умерших от коронавируса «хорошим результатом» для США

Президент США Дональд Трамп сообщил, когда в стране ожидается пик смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, это произойдет в течение двух недель и к «1 июня мы будем на пути к выздоровлению», сказал он. Слова американского лидера цитирует RT со ссылкой на CNN.

Трамп считает, что если от инфекции скончаются до 100-200 тысяч человек, это будет означать, что все «хорошо поработали». По словам президента США, число жертв по некоторым прогнозам могло достичь и более 2-х млн.

Трамп также сообщил, что рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 продлеваются до 30 апреля, сообщает РИА ФАН.