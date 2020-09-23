Поправки Путина: Как в России будут менять правительство

Президент России Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, документ стал ожидаемым продолжением внесенных поправок к Конституции.

Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в новом механизме предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если, к примеру, Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.

Назначить премьера президент теперь сможет только при утверждении его Госдумой (раньше требовалось «согласие» палаты). Однако если депутаты трижды отклонят кандидата, глава государства сможет назначить его сам. С вице-премьерами порядок тот же.

Президент, как и раньше, сам будет определять структуру кабинета, в том числе, кто будет подчиняться ему, а кто премьеру.

Председатель правительства будет нести персональную ответственность перед президентом за то, как кабмин исполняет свои полномочия. При этом общее руководство правительством осуществляет именно глава страны.