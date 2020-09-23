Поправки Путина: Как в России будут менять правительство
Идеи, озвученные верховной властью при голосовании за поправки в Конституцию, постепенно находят выражение в политической системе России.
Президент России Владимир Путин во вторник внес в Госдуму проект закона о формировании правительства, документ стал ожидаемым продолжением внесенных поправок к Конституции.
Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, в новом механизме предусмотрены меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае политического кризиса, если, к примеру, Государственная дума не будет долгое время утверждать членов кабинета министров.
Назначить премьера президент теперь сможет только при утверждении его Госдумой (раньше требовалось «согласие» палаты). Однако если депутаты трижды отклонят кандидата, глава государства сможет назначить его сам. С вице-премьерами порядок тот же.
Президент, как и раньше, сам будет определять структуру кабинета, в том числе, кто будет подчиняться ему, а кто премьеру.
Председатель правительства будет нести персональную ответственность перед президентом за то, как кабмин исполняет свои полномочия. При этом общее руководство правительством осуществляет именно глава страны.
В то же время, президент осуществляет руководство деятельностью федеральных министерств и других федеральных органов исполнительной власти, которые относятся к «силовому блоку».
То есть правительство фактически делится на две части: силовиков назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьера (формально их будет назначать президент, но если депутаты утвердили - он не сможет отказать).
Также отставка премьера больше не влечет автоматически отставку кабинета, президент может сменить премьера, в остальном сохранив прежнее правительство.
Вице-премьерам и министрам будет разрешено занимать другие федеральные, региональные и местные посты (сейчас запрещено за исключением особых случаев), но нельзя быть парламентариями.
Как и было обещано перед принятием поправок, законопроект запрещает члену кабмина иметь какие-либо финансы за рубежом, этот запрет распространяется на их супругов и несовершеннолетних детей. Контроль за соблюдением данного табу будет осуществляться в порядке, установленном указом президента.
Помимо этого, в развитие положений конституции законопроектом закрепляются новые полномочия министров в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества и иных областях.
Одна из главных линий поправок в Конституцию – сохранение и усиление социального государства, подчеркнул Валерий Фадеев, советник Президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. «Те идеи, которые были заложены в поправках в Конституцию, за которые проголосовало абсолютное большинство избирателей страны, теперь реализуются в виде представленных президентских законопроектов», – сказал он.
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