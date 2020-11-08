Ник Картер заявил об угрозе третьей мировой войны

По его мнению, на фоне множества региональных конфликтов в мире, где распространен коронавирус, есть реальный риск, когда чей-либо просчет приведет к более масштабным военным последствиям.

Отвечая на вопрос журналиста, имеет ли он ввиду угрозу третьей мировой войны, Картер заявил о существующим риске.

«Я лишь говорю, что риск есть и нам нужно его учитывать», — сказал Картер.

Он также напомнил о жертвах других глобальных конфликтов и призвал не допустить их повторения.

Ранее замглавы исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Антонио Спилимберго заявил на Международном биржевом форуме, что только русские буквы подойдут для описания траекторий развития глобальной экономики после пандемии COVID-19.

