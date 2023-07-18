Нидерланды направят Украине отремонтированные бронетранспортеры M113

Нидерланды скоро отправят Киеву отремонтированные бронетранспортеры M113. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в Twitter.

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Она отметила, что гусеничные бронетранспортеры помогут Украине в перевозке личного состава. По словам Оллонгрен, Нидерланды тесно сотрудничают с Бельгией и Люксембургом по вопросу поставок таких БТР.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Соединенные Штаты выкупят у Тайваня сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, чтобы потом отправить их Киеву. Отмечается, что их передадут в качестве военной помощи для укрепления противовоздушной обороны Украины, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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