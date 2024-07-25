Нидерланды и Дания передадут Украине 14 танков Leopard 2 до конца лета

Нидерланды и Дания передадут Украине до конца лета 14 танков Leopard 2, заявили в нидерландском Минобороны, сообщает «Интерфакс».

Нидерланды передадут Украине часть своей системы Patriot

Сделка оценивается приблизительно в €165 миллионов. В военном ведомстве Нидерландов пояснили, что танки, требующие ремонта, поступили в Данию и Нидерланды из других европейских стран. Затем специалисты немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG отремонтировали их, а также протестировали для передачи Киеву.

Ранее стало известно, что Норвегия выделит Украине 240 млн евро на средства ПВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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