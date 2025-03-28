В Германии заявили, что Украину без внешнего управления ждет развал и катастрофа
Текущее состояние экономики Украины говорит о том, что страна уже находится под внешним управлением, пояснил НСН Александр Рар.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН допустил, что проведение выборов под управлением ООН является для Украины единственным вариантом, который позволит избежать хаоса в стране.
Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления Украины под эгидой ООН для проведения выборов в стране. По его словам, Россия готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Рар не исключил, что без внешней протекции Украине грозит развал.
«Украина, по моим оценкам, находится в таком экономическом состоянии, что она должна получить внешнее правление. Денег там нет, экономика разрушена, одна треть населения уехала в Европу, другая находится на территории, которая относится к России. Там может произойти катастрофа, серьезный анализ говорит о том, что Украине в дальнейшем может грозить развал. Кроме того, Киеву нужно проводить выборы, это было решено американцами, россиянами, и внутри Украины требования в этом отношении все громче раздаются. Единственные, кто этого не хотят - Германия, Англия и скандинавские страны. Однако, думаю, они понимают, что альтернативы внешнему правлению Украины нет. По сути, силы НАТО настолько помогают ВСУ, экономике, что Украина во многом уже находится под внешним правлением», - пояснил он.
По мнению собеседника НСН, существование Украины под эгидой ООН также открывает вопрос проведения повторных референдумов на некоторых новых российских территориях.
«Сама идея Украины под эгидой ООН дает много пространства для дальнейших маневров, в том числе для проведения повторных референдумов на потенциально российских территориях. Илон Маск давно такие вещи предлагал. Думаю, для Крыма этого не произойдет, но идея для Запорожья, Херсона всплывет. Не знаю, согласится ли на это Украина, Россия или вообще кто-нибудь, однако вопрос может стать одним из главных в будущих переговорах», - заметил Рар.
Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что президент США Дональд Трамп верно оценил поддержку Владимира Зеленского среди украинцев в 4%. По его словам, провести новые выборы на Украине можно будет после договора между РФ и США.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru