Ранее президент России Владимир Путин предложил обсудить введение временного управления Украины под эгидой ООН для проведения выборов в стране. По его словам, Россия готова работать с любыми странами, которые стремятся к урегулированию первопричин украинского конфликта для мирного решения. Рар не исключил, что без внешней протекции Украине грозит развал.

«Украина, по моим оценкам, находится в таком экономическом состоянии, что она должна получить внешнее правление. Денег там нет, экономика разрушена, одна треть населения уехала в Европу, другая находится на территории, которая относится к России. Там может произойти катастрофа, серьезный анализ говорит о том, что Украине в дальнейшем может грозить развал. Кроме того, Киеву нужно проводить выборы, это было решено американцами, россиянами, и внутри Украины требования в этом отношении все громче раздаются. Единственные, кто этого не хотят - Германия, Англия и скандинавские страны. Однако, думаю, они понимают, что альтернативы внешнему правлению Украины нет. По сути, силы НАТО настолько помогают ВСУ, экономике, что Украина во многом уже находится под внешним правлением», - пояснил он.