«Нефтегазовый старожил». Томская область влезла в долги при «засидевшемся» губернаторе

Возможная отставка губернатора Томской области Сергея Жвачкина, о которой пишут СМИ, может быть связана с тем, что он слишком долго, почти 10 лет находится на этом посту, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Ранее источники РБК назвали «высочайшей» вероятность отставки Жвачкина. По их данным, в Кремле недовольны высоким уровнем протестного голосования в регионе, из-за которого в гордуму Томска прошли сторонники оппозиционера Алексея Навального. Также против 64-летнего Жвачкина может сыграть возраст.