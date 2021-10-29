«Нефтегазовый старожил». Томская область влезла в долги при «засидевшемся» губернаторе
Владимир Климанов сказал НСН, что Сергей Жвачкин успешно, но долго руководит Томской областью, а Наталья Зубаревич объяснила, почему регион влез в долги.
Возможная отставка губернатора Томской области Сергея Жвачкина, о которой пишут СМИ, может быть связана с тем, что он слишком долго, почти 10 лет находится на этом посту, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Ранее источники РБК назвали «высочайшей» вероятность отставки Жвачкина. По их данным, в Кремле недовольны высоким уровнем протестного голосования в регионе, из-за которого в гордуму Томска прошли сторонники оппозиционера Алексея Навального. Также против 64-летнего Жвачкина может сыграть возраст.
«Жвачкин – старожил, он является губернатором уже почти 10 лет, переизбирался на эту позицию. Он выходец из нефтегазового сектора, который является определяющим для Томской области, поэтому его прежняя работа давала возможность управлять таким специфичным регионом. Он традиционно находил взаимодействие с местными элитами и успешно управляет областью. При этом есть информация, что губернаторы, которые выполняют свои обязанности достаточно давно, так или иначе, рано или поздно могут уйти в отставку. Возможно, это произойдет. Тем не менее, Жвачкин давно занимает этот пост, и с учетом ряда уголовных скандалов, которые были на уровне мэрии Томска, и с учетом сложностей в управлении именно этим регионом», - сказал Климанов.
При этом он признал, что Томская область отстает по развитию от соседних регионов.
«Томская область, хоть и базируется на нефтегазовом секторе, по уровню развития отстает от своих соседей – ХМАО и более дальнего ЯНАО. Сосредоточенные на северо-западе области месторождения не столь значимы для экономики страны, как нефтегазовый сектор соседних регионов. Томская область более диверсифицирована, здесь есть и предприятия относящиеся к атомной промышленности, отчасти есть ставка на развитие лесного хозяйства, машиностроения. А в самом Томске два национальных исследовательских университета, что достаточно редко для провинциальных городов в России», - отметил директор Центра региональной политики РАНХиГС.
Со своей стороны, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич рассказала «Радиоточке НСН», что Томская область влезла и продолжает влезать в долги из-за слабой поддержки федерального центра.
«Дело не в Жвачкине, а в том, что в Томской области очень сильно вырос долг, потому что в прошлом году им очень плохо помогли. У них было резкое падение доходов в бюджет, потому что это нефтяной регион, были большие проблемы, а помощь – слабенькая. Они влезли в долги и продолжают в них влезать в 2021 году, у них очень сильный рост долговой нагрузки. Это регион с небольшим бюджетом, соответственно, падение нефтяных доходов очень сильно сказалось. Многим регионам помогли капитальнейшим образом, а Томской области – слабенько. Это вопросы к федеральному центру, почему он такую политику проводит», - сказала Зубаревич.
Ранее в России в рамках «осеннего губернаторопада» ушли в отставку три руководителя регионов – главы Тамбовской, Владимирской и Ярославской областей Александр Никитин, Владимир Сипягин и Дмитрий Миронов.
Помимо Жвачкина, СМИ пророчат отставки главы Хакасии Валентина Коновалова, губернатора Кировской области Игоря Васильева и главы Рязанской области Николая Любимова. Менее акцентирован риск отставок глав Якутии Айсена Николаева и республики Марий Эл Александра Евстифеева.
При этом в конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд.
Как заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, этот закон нужен тем регионам, где у местных элит с губернатором «мир, дружба, жвачка».
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