Назван новый кандидат на должность посла США в РФ
В СМИ появилась информация, что должность посла США в России закроет первый заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на New York Times.
По информации агентства ТАСС, Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана. По его словам, его знают и уважают в России, поэтому он «вполне может быть назначен».
Ранее WSJ назвал претендентов на пост посла США в Москве.
Напомним, об отставке Хантсмана, который занимал должность американского посла в Москве с 2017 года, стало известно 6 августа. Как ожидается, он сложит свои полномочия 3 октября текущего года.
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