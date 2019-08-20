Назван новый кандидат на должность посла США в РФ

В СМИ появилась информация, что должность посла США в России закроет первый заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на New York Times.

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По информации агентства ТАСС, Трамп подтвердил вероятность назначения Салливана. По его словам, его знают и уважают в России, поэтому он «вполне может быть назначен».

Ранее WSJ назвал претендентов на пост посла США в Москве.

Напомним, об отставке Хантсмана, который занимал должность американского посла в Москве с 2017 года, стало известно 6 августа. Как ожидается, он сложит свои полномочия 3 октября текущего года.

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ФОТО: Фейсбук
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