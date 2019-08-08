WSJ назвал претендентов на пост посла США в Москве
После прошения об отставке действующего посла США в РФ Джона Хантсмана, Белый дом подбирает кандидатов на его замену. Американскому изданию The Wall Street Journal удалось узнать имена возможных претендентов, пишет ТАСС.
Так, по информации газеты, в будущем возглавить американское посольство в Москве может спецпредставитель Штатов по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.
Напомним, об отставке Хантсмана, который занимал должность американского посла в Москве с 2017 года, стало известно 6 августа. Как ожидается, он сложит свои полномочия 3 октября текущего года.
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