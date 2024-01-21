В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

Анонсированные Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.

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По его словам, любые мероприятия такого масштаба еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Дипломат указал, что интересы европейской безопасности «сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО».

В НАТО сообщили, что с 22 января начнутся крупнейшие за десятилетия учений Steadfast Defender-2024. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих.

Ранее в МИД также заявили о провокационном характере учений НАТО Steadfast Defender, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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