В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов

По его словам, любые мероприятия такого масштаба еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Дипломат указал, что интересы европейской безопасности «сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО».

В НАТО сообщили, что с 22 января начнутся крупнейшие за десятилетия учений Steadfast Defender-2024. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих.

Ранее в МИД также заявили о провокационном характере учений НАТО Steadfast Defender, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

