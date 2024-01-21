В МИД России заявили, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов
Анонсированные Североатлантическим альянсом учения Steadfast Defender-2024 увеличивают риски военных инцидентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
По его словам, любые мероприятия такого масштаба еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Дипломат указал, что интересы европейской безопасности «сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО».
В НАТО сообщили, что с 22 января начнутся крупнейшие за десятилетия учений Steadfast Defender-2024. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих.
Ранее в МИД также заявили о провокационном характере учений НАТО Steadfast Defender, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru