«Себе бы не доверил»: Введут ли в России голосование с 16 лет
Инициатива ЛДПР является удачным политтехнологическим ходом, однако «Единая Россия» вряд ли захочет «подкидывать дров» для фракции, считают опрошенные НСН эксперты.
В ряде стран уже идет практика голосования на выборах с 16 лет, идея вполне рабочая, при этом в случае принятия инициативы ЛДПР наберет себе очков у молодого поколения, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в разговоре с НСН.
Накануне депутаты от ЛДПР предложили разрешить голосование с 16 лет, соответствующий законопроект появился в электронной базе Госдумы. В пояснительной записке депутаты объясняют, что многие молодые люди сейчас «созревают» гораздо раньше, поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах вполне обоснованно. Евгений Минченко отметил, что парламент вряд ли примет такую инициативу.
«Есть международная практика и есть тенденция снижения возраста голосования. В ряде стран уже идет голосование с 16 лет. Правильно это или неправильно… Тут могут быть разные точки зрения. Я бы себе шестнадцатилетнему право голосовать не доверил. С другой стороны, людям в возрасте более почтенном не доверил бы право голосовать, не надеялся бы на рациональность их выбора. Думаю, что идея вполне рабочая, международные прецеденты есть, ЛДПР в этом смысле наберет себе очков у молодого поколения. Как политтехнологический ход – это очень удачная история. Однако, думаю, что парламент не примет эту инициативу. Будь я политическим стратегом «Единой России», то сказал бы: почему мы должны подкидывать дровишек в топку паровоза ЛДПР?», - сказал Минченко.
В свою очередь, политолог Павел Салин в разговоре с НСН отметил, что если в России уберут многодневное и электронное голосование, то принятие закона о голосовании с 16 лет будет не на руку власти. По его словам, категория молодежи для власти давно потеряна.
«Бенефициаром ныне существующей процедуры подсчета голосов является действующая власть. После того, как было введено многодневное и электронное голосование, контроль за подсчетом голосов фактически стал невозможен. Поэтому кого власть хочет назначить победителем по итогам голосования, тот им и становится. Для того, чтобы голоса объективно подсчитывались, нужно отказаться от этих двух нововведений последних лет. Тогда произойдет возврат к процедурам, которые вызывали много нареканий: досрочное и выездное голосование. Но по ним можно было определить, есть фальсификация или нет. В том случае, если будет отказ от многодневного и электронного голосования, то кто точно не станет бенефициаром, так это власть. Категория молодежи для нее потеряна однозначно», - указал собеседник НСН.
Кроме того, политолог подчеркнул, что депутаты ЛДПР «много говорят» и используют новую инициативу в частности и для пиара. При этом он объяснил, что все контрольные пакеты в законодательной сфере контролирует партия власти.
«Социология демонстрирует, что для власти сейчас ядерная группа поддержки – это 55+. Чем моложе, тем хуже. Группа 18-24 года является самой протестной. Поэтому можно предположить, что граждане 16-18 лет тоже будут повторять эту траекторию. Но, а кто станет бенефициаром, здесь вопрос в том, кто займет популистскую нишу в российской политике. Идет трансформация политической системы, вопрос открыт. Может ЛДПР, а может и нет. Они много говорят, это нужно новому руководству партии для пиара. Все контрольные пакеты в законодательной сфере контролирует власть. Поэтому пойдет она на это или нет, большой вопрос», - резюмировал Салин.
Ранее данные опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян (69%) уверены, что осенние выборы 2022 в их регионах прошли честно. Два года назад в честности выборов в их регионах были уверены только 66%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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