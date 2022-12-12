«Себе бы не доверил»: Введут ли в России голосование с 16 лет

Накануне депутаты от ЛДПР предложили разрешить голосование с 16 лет, соответствующий законопроект появился в электронной базе Госдумы. В пояснительной записке депутаты объясняют, что многие молодые люди сейчас «созревают» гораздо раньше, поэтому наделение 16-летних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах вполне обоснованно. Евгений Минченко отметил, что парламент вряд ли примет такую инициативу.

«Есть международная практика и есть тенденция снижения возраста голосования. В ряде стран уже идет голосование с 16 лет. Правильно это или неправильно… Тут могут быть разные точки зрения. Я бы себе шестнадцатилетнему право голосовать не доверил. С другой стороны, людям в возрасте более почтенном не доверил бы право голосовать, не надеялся бы на рациональность их выбора. Думаю, что идея вполне рабочая, международные прецеденты есть, ЛДПР в этом смысле наберет себе очков у молодого поколения. Как политтехнологический ход – это очень удачная история. Однако, думаю, что парламент не примет эту инициативу. Будь я политическим стратегом «Единой России», то сказал бы: почему мы должны подкидывать дровишек в топку паровоза ЛДПР?», - сказал Минченко.

В свою очередь, политолог Павел Салин в разговоре с НСН отметил, что если в России уберут многодневное и электронное голосование, то принятие закона о голосовании с 16 лет будет не на руку власти. По его словам, категория молодежи для власти давно потеряна.