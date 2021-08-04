Мосгоризбирком подтвердил регистрацию Шлосберга на выборы в Госдуму
Члена партии «Яблоко» Лев Шлосберг зарегистрирован кандидатом на выборы в Государственную Думу РФ, заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
«Да, Лев Маркович Шлосберг действительно зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Соответствующее решение было принято в окружной избирательной комиссии в Москве по одномандатному избирательному округу 207», - передает слова Реута РИА Новости.
Накануне о регистрации кандидатом Шлосберг объявил в своем блоге.
Во вторник избирком Псковской области сообщил, что Шлосберг исключен из кандидатов в депутаты областного собрания. По имеющимся данным, это произошло из-за предполагаемых связей с ФБК Алексея Навального (в России организация признана экстремистской и выполняющей функцию иноагента).
В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Шлосберг заявил, что к ФБК он никогда не имел отношения. «Невозможно доказать то, чего нет. Я никогда не работал в ФБК, ни в каком виде», - подчеркнул «яблочник».
Ранее член партии «Яблоко» Сергей Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предсказал «разгул админресурса» на предстоящих выборах.
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