Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что указ вступает в силу 30 апреля.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уходит на режим самоизоляции в связи с заражением коронавирусом. В ходе видеосовещания с Путиным он предложил назначить и.о. премьера Белоусова.

