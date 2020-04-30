Андрея Белоусова назначили и.о. премьер-министра РФ
30 апреля 202020:21
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назначен исполняющим обязанности премьер-министра России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что указ вступает в силу 30 апреля.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уходит на режим самоизоляции в связи с заражением коронавирусом. В ходе видеосовещания с Путиным он предложил назначить и.о. премьера Белоусова.
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30 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru