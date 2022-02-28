Мирошник: Пока не будет жестких договоренностей, военная операция продолжится
Пока на переговорах России и Украины в Гомельской области не будут достигнуты жесткие договоренности, специальная военная операция будет продолжаться. Об этом заявил представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в эфире канала «Россия 24».
По его словам, военная операция продолжается, она идет четко по плану.
Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.
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