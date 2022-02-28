Мирошник: Пока не будет жестких договоренностей, военная операция продолжится

В Московском метро возможны сбои с оплатой проезда гаджетами Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве пришла в норму В Москве за сутки выявлено более 2,5 тыс новых случаев COVID-19 Порядка 400 детей из ДНР и ЛНР пошли сегодня в школы Подмосковья На этой неделе днём ожидается плюсовая, а ночью минусовая температура