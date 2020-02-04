Лукашенко: Белоруссия готова покупать нефть у РФ по мировым ценам
Белоруссия готова закупать нефть в России по мировым ценам. Как сообщает агентство БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, при этом подчеркнув, что в Москве настаивают на существенной «премии» компаниям сверх того.
«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — задался вопросом Лукашенко.
Напомним, по причине того, что Москва и Минск не заключили соглашение об условиях транзита в 2020 году, Россия приостановила снабжение Белоруссии нефтью 3 января. 20 числа СМИ узнали о прекращении диалога между странами по данному вопросу.
Ранее НСН писала, что Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что главным вопросом на встрече двух президентов будут заканчивающиеся у Минска российские нефть и газ: контракты на поставку истекают в феврале.
«Самая важная тема – это попытка Александра Лукашенко добиться от Москвы уступок по нефти и газу, учитывая, что до президентских выборов в Белоруссии остаётся около 200 дней. Нефть, которую ему давала компания «Русснефть» Михаила Гуцериева, практически выбрана в январе, осталась неделя работы. Лукашенко надо как-то решать этот вопрос, иначе его политическое будущее становится очень туманным, если он даже не в состоянии с Москвой договариваться», - полагает политолог.
Примечательно, что на фоне энергетического конфликта Москвы и Минска госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти, сообщает «Свободная пресса».
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