Лукашенко: Белоруссия готова покупать нефть у РФ по мировым ценам

Ранее НСН писала, что Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут очередную встречу в пятницу, 7 февраля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в беседе с НСН заявил, что главным вопросом на встрече двух президентов будут заканчивающиеся у Минска российские нефть и газ: контракты на поставку истекают в феврале.

«Самая важная тема – это попытка Александра Лукашенко добиться от Москвы уступок по нефти и газу, учитывая, что до президентских выборов в Белоруссии остаётся около 200 дней. Нефть, которую ему давала компания «Русснефть» Михаила Гуцериева, практически выбрана в январе, осталась неделя работы. Лукашенко надо как-то решать этот вопрос, иначе его политическое будущее становится очень туманным, если он даже не в состоянии с Москвой договариваться», - полагает политолог.

Примечательно, что на фоне энергетического конфликта Москвы и Минска госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти, сообщает «Свободная пресса».

