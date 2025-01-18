Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, освобождением Петропавловки занимались подразделения группировки войск «Центр». При этом операция по взятию под контроль второго села проходила под руководством группировки войск «Восток».