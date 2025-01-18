Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку в ДНР
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, освобождением Петропавловки занимались подразделения группировки войск «Центр». При этом операция по взятию под контроль второго села проходила под руководством группировки войск «Восток».
Отмечается, что российским военным также удалось поразить механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка в ДНР. В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ в зоне действия подразделения «Восток» потеряли до 135 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять иностранных орудий полевой артиллерии.
Ранее в МО сообщили, что за ночь 18 января над территорией РФ было уничтожено 46 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повторные выбросы мазута зафиксировали в двух локациях около Анапы
- Пятерых россиян, пострадавших в ДТП на Шри-Ланке, выписали из больницы
- Дональд Трамп объявил о выпуске официального «мемкоина»
- Два человека погибли в ДТП в Иркутской области
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку в ДНР
- В Иране убили двух судей Верховного Суда
- В РАН предупредили о риске радикального изменения береговой линии Черного моря
- СМИ: Во время воздушной тревоги в Киеве было разрушено административное здание
- СМИ: В Москве экстренно госпитализировали режиссера Светлану Дружинину
- В Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru