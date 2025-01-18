Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Петропавловку и Времевку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Времевка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, освобождением Петропавловки занимались подразделения группировки войск «Центр». При этом операция по взятию под контроль второго села проходила под руководством группировки войск «Восток».

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Отмечается, что российским военным также удалось поразить механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка в ДНР. В Минобороны добавили, что за сутки ВСУ в зоне действия подразделения «Восток» потеряли до 135 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять иностранных орудий полевой артиллерии.

Ранее в МО сообщили, что за ночь 18 января над территорией РФ было уничтожено 46 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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