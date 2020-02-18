Милонов хочет закрепить в Конституции запрет на аборты
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции РФ запрет на аборты.
«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны», — цитирует парламентария РИА Новости.
Такое предложение Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает телеканал «360».
Депутат Госдумы также поддержал идею внести в преамбулу Конституции веру в Бога, пишет «Газета.ру».
Ранее с предложением об упоминании Бога в Конституции России выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.
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