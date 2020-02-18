Милонов хочет закрепить в Конституции запрет на аборты

Такое предложение Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает телеканал «360».

Депутат Госдумы также поддержал идею внести в преамбулу Конституции веру в Бога, пишет «Газета.ру».

Ранее с предложением об упоминании Бога в Конституции России выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.

