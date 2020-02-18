Милонов хочет закрепить в Конституции запрет на аборты

18 февраля 202008:23

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в Конституции РФ запрет на аборты.

«Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны», — цитирует парламентария РИА Новости.

Социально близкая Конституция. Какие поправки поддержало большинство россиян

Такое предложение Милонов направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает телеканал «360».

Депутат Госдумы также поддержал идею внести в преамбулу Конституции веру в Бога, пишет «Газета.ру».

Ранее с предложением об упоминании Бога в Конституции России выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Конституция РфВиталий МилоновАборты