МИД Украины попросил ЕС «дожать» Россию по Донбассу
Россию предложили «дожать» в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он уточнил, что направит данную просьбу членам Совета министров Евросоюза по иностранным делам Россию, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что заседание совета состоится уже 14 октября.
Министр пояснил, что «дожать» Россию в данном вопросе необходимо именно сейчас. В противном случае, добавил Пристайко, «ситуация откатится назад до состояния военного противостояния».
Глава МИДа добавил, что в этом вопросе Европа «должна подставить плечо», а также оказать поддержку. Кроме того, напомнил министр, Киев ждет от Москвы ответных шагов «по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом».
Ранее президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства посоветовал президенту Незалежной проявить политическую волю. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.
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