МИД Украины попросил ЕС «дожать» Россию по Донбассу

Министр пояснил, что «дожать» Россию в данном вопросе необходимо именно сейчас. В противном случае, добавил Пристайко, «ситуация откатится назад до состояния военного противостояния».

Глава МИДа добавил, что в этом вопросе Европа «должна подставить плечо», а также оказать поддержку. Кроме того, напомнил министр, Киев ждет от Москвы ответных шагов «по восстановлению суверенитета над оккупированным Донбассом».

Ранее президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе. Глава государства посоветовал президенту Незалежной проявить политическую волю. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН напомнил, что развод войск не удался из-за добровольческих отрядов, которые отказались уходить с территории.

