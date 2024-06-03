МИД России ввел санкции против британских политиков и журналистов
МИД РФ расширил персональные санкции в отношении ряда представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В нем отмечается, что меры распространяются на политиков, «ответственных за формулирование и реализацию антироссийского курса Лондона, уличенных во лжи и русофобии журналистов, а также экспертов, освещающих в негативном и не соответствующем действительности ключе важные общественно-политические события» в России.
Лиц, включенных в стоп-лист, российский МИД обвинил в «дискредитации и международной изоляции России, в том числе в контексте СВО». Ведомство также призвало Лондон отказаться от военной поддержки Украины.
Страны Группы семи и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении банков третьих стран, которые помогают России обходить ограничительные меры, сообщил ранее Bloomberg.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru