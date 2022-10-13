МИД РФ: Резолюция ГА ООН по Украине нацелена на затягивание конфликта

Принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине продемонстрировало, что Запад решает свои геополитические задачи, эта конфронтационная инициатива нацелена на затягивание конфликта. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что Запад пытается решить собственные геополитические задачи в противовес России, а также удержать ускользающую монополию в мировых делах и внести раскол в ряд государств-членов Генассамблеи. Так, в МИД напомнили, что накануне была принята резолюция «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН» с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США запугали 143 страны, чтобы они поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением референдумов.

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ФОТО: РИА Новости
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