Отмечается, что Запад пытается решить собственные геополитические задачи в противовес России, а также удержать ускользающую монополию в мировых делах и внести раскол в ряд государств-членов Генассамблеи. Так, в МИД напомнили, что накануне была принята резолюция «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН» с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США запугали 143 страны, чтобы они поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением референдумов.

