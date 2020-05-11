В Москве назвали провокацией обвинение россиянина в доставке яда в Чехию
Провокацией назвали в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству обвинение россиянина в доставке яда в Чехию. Об этом заявила ТАСС глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова. По её словам, эта ситуация - продолжение недружественных акций в добавок к демонтажу муниципальными властями Праги памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Ранее пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на источники в спецслужбах Чехии написал, что в начале апреля в Прагу приехал гражданин России с дипломатическим паспортом, который якобы привёз с собой ядовитое вещество рицин. В публикации утверждалось, что мужчина посетил посольство РФ, а яд мог быть предназначен для отравления муниципальных политиков.
В связи с этим Элеонра Митрофанова с сожалением констатировала дополнительное нагнетание отрицательного контекста в двусторонних российско-чешских отношениях. Все подобного рода обвинения она назвала абсолютно беспочвенными.
Памятник маршалу Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был демонтирован 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6. Монумент предполагается передать в Музей ХХ века. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после этого по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».
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