Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата из-за яда рицина
Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Его цитирует Чешское радио.
Глава правительства пояснил, что высылка дипломатов связана с историей о якобы перевозке в Чехию яда рицина.
В начале мая профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН назвал историю с «чемоданом рицина» грубой и плохо смоделированной провокацией. По его мнению, продолжать её властям Чехии было бы невыгодно. По мнению Сурмы, таким образом определённые политические круги, противостоящие президенту Чехии Милошу Земану, хотели отвлечь внимание от некрасивой истории со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru