Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата из-за яда рицина

В начале мая профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН назвал историю с «чемоданом рицина» грубой и плохо смоделированной провокацией. По его мнению, продолжать её властям Чехии было бы невыгодно. По мнению Сурмы, таким образом определённые политические круги, противостоящие президенту Чехии Милошу Земану, хотели отвлечь внимание от некрасивой истории со сносом в Праге памятника маршалу Коневу.

