МИД Франции заявил о том, что не признает НКР

Накануне сенат Франции принял резолюцию, содержащую призыв признать НКР в качестве государства. В заявлении представителя МИД указано, что государственный секретарь при министре иностранных дел Жан-Батист Лемуан во время обсуждения данной резолюции напомнил об официальной позиции правительства Франции по данному вопросу, которая исключает признание статуса НКР.

Представитель французского МИД также отметил, что Франция, являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, должна работать над решением нагорно-карабахского конфликта с помощью переговоров, результат которых не может быть достигнут "в одностороннем порядке".

В обращении госсекретаря Лемуана также отмечается, что Нагорный Карабах не признала в качестве независимого государства ни одна страна мира. НСН писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию французского Сената о признании Нагорно-Карабахской Республики "исторической".



