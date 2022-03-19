Эксперт спрогнозировал сроки возвращения западных компаний в Россию

Иностранные компании, которые приостановили деятельность в России, могут вернуться к работе в стране к лету. Таким прогнозом поделился заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Владимир Миловидов в беседе с РИА Новости.

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Эксперт подчеркнул, что ушедшие из РФ предприятия «начали терять огромные деньги», и возвращение будет им выгодно. Кроме того, процессу будет способствовать дальнейшая стабилизация на российском финансовом рынке. Миловидов подчеркнул, что рубль больше не падает, а экспорт сократился лишь по отдельным позициям.

«И по мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», — добавил эксперт.

При этом специалист затруднился дать четкий прогноз по конкретным компаниям, так как ушедших с рынка могут заменить и вытеснить другие производители аналогичной продукции. Милованов добавил, что США понимают это, поэтому хотят, чтобы Китай — крупнейшая торговая держава со значительными объемами разнообразной продукции, которую можно поставлять в РФ — так или иначе поддержал санкции против России.

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ФОТО: РИА Новости
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