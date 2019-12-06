Медведев не нашел ненавистников Белоруссии в России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с белорусским коллегой Сергеем Румасом в Сочи заявил о том, что в РФ нет как «антибелорусских элементов», так и противников интеграции с Белоруссией.
Судя по всему, слова Медведева стали ответом на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Последний накануне заявил, что в окружении президента России Владимира Путина якобы есть «антибелорусские элементы», которые оказывают на главу государства жесткое давление.
Отметим, что накануне Медведев в ходе пресс-конференции заявил о том, что Белоруссии стоит немного поступиться со своим суверенитетом так же, как в свое время поступилась Россия при вступлении в Евразийский Союз.
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