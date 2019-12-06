Медведев не нашел ненавистников Белоруссии в России

Судя по всему, слова Медведева стали ответом на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Последний накануне заявил, что в окружении президента России Владимира Путина якобы есть «антибелорусские элементы», которые оказывают на главу государства жесткое давление.

Отметим, что накануне Медведев в ходе пресс-конференции заявил о том, что Белоруссии стоит немного поступиться со своим суверенитетом так же, как в свое время поступилась Россия при вступлении в Евразийский Союз.

