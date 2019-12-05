Медведев призвал Лукашенко немного урезать суверенитет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своей пресс-конференции позитивно оценил процесс создания союзного государства РФ и Белоруссии. В то же время он отметил, что есть некоторые эмоциональные моменты, в том числе связанные с боязнью потерять суверенитет.
«Нам все время говорят: вот ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться. С другой стороны, любая интеграция, напомню простую юридическую истину – частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз», - отметил Медведев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед депутатам белорусского парламента, заявил, что республика не войдет в состав России.
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