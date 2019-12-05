Медведев призвал Лукашенко немного урезать суверенитет

«Нам все время говорят: вот ребята, мы суверенитетом не собираемся поступаться. Так и не надо ничем поступаться. С другой стороны, любая интеграция, напомню простую юридическую истину – частичное уменьшение суверенитета. Мы тоже свой суверенитет частично уменьшили, когда объединились в Евразийский союз», - отметил Медведев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед депутатам белорусского парламента, заявил, что республика не войдет в состав России.

