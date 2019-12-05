Лукашенко рассказал о жестком антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что его российского коллегу Владимира Путина оказывается «жесточайшее антибелорусское» давление.
Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления Лукашенко перед депутатами старого и нового созывов белорусского парламента. По словам президента, Россия неоднородная в плане интересов и мнений страна, отмечает «Свободная пресса»
Лукашенко добавил, что «антибелорусское давление» на Путина оказывается из близкого к президенту РФ окружения.
Ранее в ходе своего поступления Лукашенко пообещал, что Белоруссия не будет жертвовать своим суверенитетом и не войдет в состав «братской» России, сообщает Ura.ru.
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