Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой

НАТО в новой стратегической концепции планирует провозгласить Россию главной угрозой в свой адрес. Об этом заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

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По ее словам, разработка этой концепции пока не завершена, пишет Газета.ру.

«Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — цитирует постпреда ТАСС.

Смит отметила, что этот вопрос — «приоритет номер один» для НАТО и останется таковым в обозримом будущем. В новой редакции стратегической концепции альянса акцентируют внимание на темах сдерживания, обороны, шагах для укрепления блока, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТО
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