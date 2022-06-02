Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой

По ее словам, разработка этой концепции пока не завершена, пишет Газета.ру.

«Однако, думаю, мы в основном согласны с тем, что Россия является первоочередным вызовом, имеющей первостепенное значение угрозой, с которой в данный момент сталкивается НАТО», — цитирует постпреда ТАСС.

Смит отметила, что этот вопрос — «приоритет номер один» для НАТО и останется таковым в обозримом будущем. В новой редакции стратегической концепции альянса акцентируют внимание на темах сдерживания, обороны, шагах для укрепления блока, отмечает РЕН ТВ.

