Мединский заявил о наличии доказательств подготовки Киевом наступления в Донбассе
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.
По его словам, имеются неопровержимые доказательства того, что Киев готовился к наступлению в Донбассе.
«Тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан», - заключил он.
Ранее Мединский рассказал, что в письменных предложениях Украины, которые были переданы России на встрече в Стамбуле, говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и фиксация безблокового статуса страны.
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