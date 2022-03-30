Мединский заявил о наличии доказательств подготовки Киевом наступления в Донбассе

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине.

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По его словам, имеются неопровержимые доказательства того, что Киев готовился к наступлению в Донбассе.

«Тогда России в любом случае пришлось бы встать на защиту десятков и десятков тысяч проживающих там наших российских граждан», - заключил он.

Ранее Мединский рассказал, что в письменных предложениях Украины, которые были переданы России на встрече в Стамбуле, говорится об отказе Киева от вступления в НАТО и фиксация безблокового статуса страны.

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ТЕГИ:Война В ДонбассеРоссияУкраинаВладимир Мединский
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