ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили пять украинских самолетов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что авиация и силы противовоздушной обороны сбили по два Су-24 в районе Репок и Городни в Черниговской области, а также один истребитель Су-27 в районе Краматорска, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине российская сторона уничтожила 1 557 единиц украинской специальной военной автомобильной техники, 1 713 танков и 170 установок РСЗО, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 308 беспилотников, пишет Газета.ру.
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