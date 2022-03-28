ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки сбили пять украинских самолетов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с вооружением ВСУ

Отмечается, что авиация и силы противовоздушной обороны сбили по два Су-24 в районе Репок и Городни в Черниговской области, а также один истребитель Су-27 в районе Краматорска, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине российская сторона уничтожила 1 557 единиц украинской специальной военной автомобильной техники, 1 713 танков и 170 установок РСЗО, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, 308 беспилотников, пишет Газета.ру.

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ФОТО: Минобороны РФ
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