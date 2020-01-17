В пресс-центре НСН политологи обсудят перспективы и задачи нового Правительства РФ
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался круглый стол на тему «Отставка Правительства РФ: Новые задачи – новые люди».
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15 января Правительство России во главе с Дмитрием Медвевым подало в отставку. Это произошло всего через несколько часов после выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, в котором он предложил целый пакет поправок в Конституцию России, в том числе, касающихся назначения членов Кабинета министров. Вскоре после этого на пост премьер-министра был глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков;
· Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв;
· Политтехнолог Марат Баширов.
Участники пресс-конференции обсудят возможные варианты изменений в работе Правительства РФ с приходом нового премьер-министра; формирование кабмина: кто уйдет навсегда, а кто останется. А также влияние на жизнь простых россиян в связи с внесением поправок в Конституцию и вероятность экономических и социальных потрясений на фоне смены Правительства.
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