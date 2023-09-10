Макрон прокомментировал обсуждение украинского конфликта на саммите G20

«Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией, которая есть сегодня на месте», — цитирует РИА Новости Макрона

Макрон считает, что саммит G20 - не то, место, где возможно вести дипломатический диалог по данному вопросу.

Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

