Макрон прокомментировал обсуждение украинского конфликта на саммите G20

По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, на саммите G20 не стоит ожидать прогресса в разрешении украинского конфликта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи Группы двадцати.

Косачев заявил о провале антироссийских инициатив по итогам декларации G20

«Это не то место, где были бы крупные успехи на сегодняшний день, в особенности когда мы имеем дело с ситуацией, которая есть сегодня на месте», — цитирует РИА Новости Макрона

Макрон считает, что саммит G20 - не то, место, где возможно вести дипломатический диалог по данному вопросу.

Ранее Украина раскритиковала декларацию G20 из-за отсутствия формулировок против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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