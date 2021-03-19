Магаданский губернатор пригрозил Байдену «русским медведем»

Американский лидер Джо Байден получил очередной ответ на свое высказывание о российском президенте. На этот раз к главе США обратился губернатор Магаданской области Сергей Носов, записавший стихотворное видеообращение.

«Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа», - отметил губернатор Магаданской области в подписи к видео.

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Стихотворение, видеодекламацию которого Носов опубликовал на своей странице в Facebook, написано крымским поэтом Константином Фроловым и называется «Не будите русского медведя!»:

«Милые заморские соседи,

Сытые, вальяжные, как боги,

Не будите русского медведя.

Пусть он мирно спит в своей берлоге».

Напомним, ранее Джо Байден в интервью ABC News заявил, что считает российского лидера Владимира Путина убийцей и хочет призвать Россию к ответу за вмешательство в выборы в США. Отвечая на слова Байдена, Путин сообщил, что хотел бы поговорить с американским лидером в прямом эфире.

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