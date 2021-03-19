Магаданский губернатор пригрозил Байдену «русским медведем»

Американский лидер Джо Байден получил очередной ответ на свое высказывание о российском президенте. На этот раз к главе США обратился губернатор Магаданской области Сергей Носов, записавший стихотворное видеообращение.

«Господин Байден позволил себе в интервью личные оскорбления в адрес нашего национального лидера, всего нашего народа», - отметил губернатор Магаданской области в подписи к видео.