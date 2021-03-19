Договорился? Байдену поставили диагноз и вызвали на разговор

В нынешнем поведении Джозефа Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина убийцей, виноваты «болезнь и глупость». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, лично знакомый с новым президентом США и встречавшийся с ним на международных мероприятиях.

«Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило. Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость"», - отметил бывший премьер-министр и президент России.

В постановке диагноза вторит Дмитрию Медведеву и глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что Байдену «надо лечиться, а не управлять страной». «Белому дому необходимо очень внимательно следить за Байденом. Иначе он может не просто подписаться под всякой ересью, но еще, не дай Бог, нажать на красную кнопку, и прощай, американская мечта», — добавил Кадыров.

Более категоричен в оценке поведения и состояния американского главы государства был и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, заявив, что «склероз Байдена – это неизлечимо, надо думать о будущем».

В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Зюганов назвал поведение Байдена «беспрецедентным хамством» и предложил Владимиру Путину дать достойный ответ.

И если лидер Компартии предлагает это сделать во время Послания к Федеральному собранию, дата которого пока не определена, сам Путин готов устроить публичные дебаты с американским президентом 19 или 22 марта, так как на выходных едет в тайгу.

«Чтобы нам не пикироваться заочно, мы должны продолжать отношения. Я сейчас подумал вот о чем: прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн, но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США»,— сказал президент России.

Экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» считает, что это ниже собственного достоинства вступать в какие бы то ни было дебаты с Байденом.

«Американцы переходят все грани дипломатических отношений. Говорят, что хотят. С точки зрения дипломатического протокола такое невозможно было представить в страшном сне. Были страшные и сложные моменты и с Черчиллем, и с Рузвельтом, но до такого не доходило. Уподобляться им не стоит, я считаю. Думаю, больше не надо комментировать этого идиота, извините за выражение!», - сказал он.

Сам Байден ни извиняться за подобное неподобающее политику поведение, ни общаться с российским коллегой не собирается. Как заявил спикер Белого дома Джен Псаки, ей пока нечего сообщить журналистам о будущих встреча. По её словам, 19 марта Байден собирается в Джорджию и будет очень занят.

Напомним, в большом интервью на телеканале ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли тот российского президента «убийцей». Путин, комментируя это заявление, пожелал американскому лидеру здоровья и отметил, что каждый видит другого человека так, как оценивает себя.

