Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

Президенту Украины Владимиру Зеленскому дают команду втянуть Белоруссию в войну. Как пишет БелТА, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

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В ходе посещения храма святителя Николая Чудотворца в Логойске он отметил, что для республики это будет тяжёлой ситуaцией, так как она «может не выдержaть как государство».

«Почему Волoдя Зeленский себя так ведёт? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях... Чего он вякaет, чего ему не хвaтает? Ему дают команду», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссии необходимо «выдержать это», и ни в коем случае «нельзя шарахаться».

Ранее Зеленский в интервью блогеру из США Лексу Фридману заявил, что Лукашенко якобы в телефонном разговоре извинился перед ним в первые дни начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в Минске эту информацию опровергли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаВладимир ЗеленскийБелоруссияАлександр Лукашенко

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