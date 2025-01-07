Лукашенко заявил, что Зеленский пытается втянуть Белоруссию в войну

В ходе посещения храма святителя Николая Чудотворца в Логойске он отметил, что для республики это будет тяжёлой ситуaцией, так как она «может не выдержaть как государство».

«Почему Волoдя Зeленский себя так ведёт? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях... Чего он вякaет, чего ему не хвaтает? Ему дают команду», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссии необходимо «выдержать это», и ни в коем случае «нельзя шарахаться».

Ранее Зеленский в интервью блогеру из США Лексу Фридману заявил, что Лукашенко якобы в телефонном разговоре извинился перед ним в первые дни начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже в Минске эту информацию опровергли.

