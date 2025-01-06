Захарова обвинила Зеленского в коррупционных связях с Западом
Официальный представитель МИД России заявила о коррупционных связях президента Украины Владимира Зеленского с западными странами. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова прокомментировала интервью Зеленского журналисту Лексу Фридману, оценив его как «адскую смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».
«А то, что он, по его словам, предлагал [избранному президенту США Дональду] Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами», — подчеркнула дипломат.
Представитель МИД указала, что на эту схему Киев «подсадил» действующий президент США Джо Байден.
Ранее Зеленский заявил в интервью, что предлагал Трампу продать оружие Украине за $300 млрд из российских активов, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru