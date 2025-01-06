Официальный представитель МИД России заявила о коррупционных связях президента Украины Владимира Зеленского с западными странами. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала интервью Зеленского журналисту Лексу Фридману, оценив его как «адскую смесь неонацизма и терроризма с наркотическим бредом».

«А то, что он, по его словам, предлагал [избранному президенту США Дональду] Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД указала, что на эту схему Киев «подсадил» действующий президент США Джо Байден.

Ранее Зеленский заявил в интервью, что предлагал Трампу продать оружие Украине за $300 млрд из российских активов, пишет RT.

