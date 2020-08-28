Лукашенко сообщил, зачем ему автомат

Кроме того, Лукашенко ситуацию с Гродно сравнил с Великой Отечественной войной.

«Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно», - цитирует белорусского лидера БелТА.

Александр Лукашенко прилетел ко Дворцу Независимости на вертолете 23 августа. В руках у него был автомат, сообщает телеканал «360».

Ранее на этой неделе доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал, для чего Лукашенко захватил с собой оружие.

«Автомат был адресован не протестующим. Одной из главных задач этого жеста было сохранение жесткой силовой вертикали. Поэтому он вышел к ОМОНу, который ему аплодировал. Он показал, что он будет с ними, варианта Украины не будет. И, конечно, Лукашенко показал, что будет стоять до конца», - сказал Гущин.

