Лукашенко сообщил, зачем ему автомат
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свое появление 23 августа с автоматом у Дворца Независимости.
«Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять», — заявил Лукашенко во время встречи с трудовым коллективом ООО «Савушкин-Орша».
Кроме того, Лукашенко ситуацию с Гродно сравнил с Великой Отечественной войной.
«Поэтому я вынужден был пол-армии привести в полную боевую готовность и развернуть, окружить фактически Гродно», - цитирует белорусского лидера БелТА.
Александр Лукашенко прилетел ко Дворцу Независимости на вертолете 23 августа. В руках у него был автомат, сообщает телеканал «360».
Ранее на этой неделе доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал, для чего Лукашенко захватил с собой оружие.
«Автомат был адресован не протестующим. Одной из главных задач этого жеста было сохранение жесткой силовой вертикали. Поэтому он вышел к ОМОНу, который ему аплодировал. Он показал, что он будет с ними, варианта Украины не будет. И, конечно, Лукашенко показал, что будет стоять до конца», - сказал Гущин.
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